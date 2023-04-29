Тирва упис до першей класи основней школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк”, як и у шицких школох у Сербиї, од 1. априла тирва упис школярох до першей класи. По тераз ше уписали коло 20 будуци першокласнїки, а требало би их буц 49.

По словох педаґоґинї Школи Наташи Мученски, обчекує ше тельо будуцих першокласнїкох котри тераз ходза до Предшколскей установи „Бамби”, по предшколскей пририхтуюцей програми.

Як надпоминаю зоз керестурскей Школи, упис до першей класи тирва по 31. май, алє пред тим цо скорей треба заказац термин и тестиранє дзецох, прейґ порталу Е-управа. Термини за упис треба вибрац у роботних дньох.

Родичи хтори нє маю можлївосци свой термин заказац онлайн, можу то зробиц и директно до школи, на число телефона: 025/703-042 и 025/703-041.

Скорей упису, потребне же би бул окончени лїкарски препатрунок дзецка, а шицки други потребни документи школа набави по службеней длужносци.