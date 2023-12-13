Вирски животРутенпресТексти

Тирва уписованє за пакецики од святого Миколая у коцурскей парохиї

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 63 Опатрене

КОЦУР – У грекокатолїцкей парохиї Церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре тирва уписованє за пакецики котри буду подзелєни дзецом на швето святого Миколая.

Цена єдного пакецика 700 динари, а з нагоди того швета Святи Миколай у грекокатолїцкей церкви будзе дзецом дзелїц пакецики.

На пондзелок, 18. децембра, на 18 годзин почнє Всеночне, а потим коло 19 годзин до коцурскей церкви наидзе Миколай.

Того дня будзе отримана и програма святому Миколайови на чесц, котру зоз дзецми пририхтує вироучителька Ксения Бесерминї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На пияток будзе отворена 68. Рочна вистава членох...

Отворени Медзинародни културни форум „По први пут”

Розписани конкурс за Фестивал „Ружова заградка 2024”

Портал за Е-обуку членох виберацких одборох почал зоз...

Предвиберанкова кампаня у закончуюцей фази