Тирва уписованє за пакецики од святого Миколая у коцурскей парохиї

КОЦУР – У грекокатолїцкей парохиї Церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре тирва уписованє за пакецики котри буду подзелєни дзецом на швето святого Миколая.

Цена єдного пакецика 700 динари, а з нагоди того швета Святи Миколай у грекокатолїцкей церкви будзе дзецом дзелїц пакецики.

На пондзелок, 18. децембра, на 18 годзин почнє Всеночне, а потим коло 19 годзин до коцурскей церкви наидзе Миколай.

Того дня будзе отримана и програма святому Миколайови на чесц, котру зоз дзецми пририхтує вироучителька Ксения Бесерминї.