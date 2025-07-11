Тирва велька лєтна акция – знїженє кнїжкох до 30% и дарунки з нагоди ювилея НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – Лєтня акция – знїженє кнїжкох НВУ „Руске слово” до 30 одсто, як и каждого року будзе тирвац цали мешац – од 27. юния по 26. юлий 2025. року.

ДАРУНКИ И ВИГОДНОСЦИ З НАГОДИ ЮВИЛЕЯ: За кажди купени два нови кнїжки достанєце на дарунок ище єдну стару кнїжку, котра вишла по 2015. рок. Тиж так, за купени 10 кнїжки достанєце на дарунок шольку 80-рочнїца „Рускe словo” и букмаркер. За дарунки треба особнє нащивиц предайни места НВУ „Рускe словo” (вибрац з каталоґу кнїжки дарунки).

Тиж так, за купени на попусту 10 кнїжки одразу, дарує ше предлату на єдно виданє електронских новинох або часописох у ПДФ формату (по вибору) до конца 2025. року: тижньово електронски новини „е-Рускe словo”, електронски формат часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, електрoнски формат часописа за дзеци „Заградка”, або електронски формат часописа за младих МАК.

За тих цо купя 20 кнїжки на попусту, дарує ше єдну друковану предплату новинох або часописох до конца 2025. року: друковани тижньово новини „Рускe словo”, друковани часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, друковани часопис за дзеци „Заградка”, або друковани часопис за младих МАК. Тоти вигодносци важа и за онлайн наручованє и купованє кнїжкох.

Кнїжки мож купиц и прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/51-00-313 (од 9 по 13 годзин).

Кнїжки „Руского слова” на знїженю найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com