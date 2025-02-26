Тирва знїманє вокалох за 35. Ружову заградку

НОВИ САД – Тирва студийне знїманє вокалох за 16 вибрани шпиванки за тогорочни Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка 2025”, котри будзе отримани 16. марца у Сербским народним театре у Новим Садзе у орґанизациї Радио-телевизиї Войводини.

У музичним студию на Мишелуку Радио-телевизиї Войводини, тих дньох ше знїма шпиванки котри буду виведзени на фестивалу.

Композициї ше знїма и архивує у Радио Новим Садзе и на таки способ ше збогацує нашу руску музичну скарбнїцу у хторей уж по тераз зачуване блїзко 500 композициї.

На бини у Сербским народним театре, шпивачох буду провадзиц Вельки народни и Вельки тамбурови оркестер Радио-телевизиї Войводини.

Ревиялна часц Фестивалу будзе пошвецена Йовґенови Надьови котри того року означує 50 роки своєй шпивацкей кариєри.

Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка” як и потерашнїх рокох, годно директно провадзиц на Трецей програми радия на 92, 100 и 107,1 меґагерци, на Другей програми Радио-телевизиї Войводини, як и прейґ интернету.