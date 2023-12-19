Тирваци шлїд у историї и култури нашей заєднїци (фото+видео)

НОВИ САД – У шедзиску Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе вчера отримана промоция кнїжки др Янка Рамача „История Руснацох од Києвскей Руси по Горнїцу, Бачку и Срим” котру видала НВУ „Руске слово” у сотруднїцтве зоз Заводом за културу.

Промоция хтора отримана пред числену публику, источашнє була и вечар здогадованя на живот и дїло автора, проф. др Янка Рамача, и його брата Михала Рамача хтори кнїжку закончел. Як поведзене, гоч браца Рамачово вецей нє живи, їх робота и дїло охабели за собу тирваци шлїд у историї и култури нашей заєднїци.

О кнїжки „История Руснацох од Києвскей Руси по Горнїцу, Бачку и Срим” бешедовал рецензент проф др Дюра Гарди, о єй значеню бешедовали совидавателє, директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа и директор Заводу за културу войводянских Руснацох мср Саша Сабадош, а о подоби проф. др Янка Рамача як позарядового науковца, алє и почитованого колеґу и особного приятеля бешедовал др Александар Мудри зоз Оддзелєня за русинистику Филозофского факултета Универзитета у Новим Садзе. Модератор промоциї бул писатель и новинар Микола Шанта, а вечар збогацела Мария Горняк хтора рецитовала ефектни стихи Михала Рамача.