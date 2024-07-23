Тирваю прияви за Волонтерски камп „Лєто у Керестуре”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шицки заинтересовани млади зоз наших местох, алє и зоз Руского Керестура, котри зацикавени за роботу и друженє поволани на Волонтерски камп под назву „Лєто у Керестуре” од 1. по 9. авґуст.

Под час кампу заплановани три активносци – рисованє муралу на кошаркашским терену на пияцу кажди дзень од 8 до 14 годзин, окрем 4. и 9. авґуста. Нєдзелю 4. авґуст будзе роботна акция збераня шмеца од 17 годзин, сход у Старей школи. Орґанизаторе за сам конєц, остатнього дня ришели ушориц давно направени, алє запущени одбойкашски терен на керестурским базену од 17 годзин.

Попри тим, за шицких волонтерох обдумани и други активносци – обисц и упознац историйно важни места за руску културу и образованє, а тиж и шлєбодни час за розвагу.

Волонтером котри нє з валалу, обезпечени ноцнїк, костиранє и драгово трошки за приход и одход до Руского Керестура. Привит волонтерох будзе 31. юлия после 22 годзин, а випровадзанє дому 10. авґуста после фриштику.

За учашнїкох котри нє з валалу, приява обовязна на имейл pactruthenorum@gmail.com найпознєйше по 25. юлий, док за домашнїх Керестурцох нє важи тото правило, мож присц и без наяви.

По першираз, орґанизатор Волонтерского кампу будзе самостойно Здруженє младих Пакт Рутенорум, алє зоз потримовку Месней заєднїци Руски Керестур и Орґанизациї „Trash hero”. Камп ше реализує зоз финансийну потримовку Роботного цела за младеж при Националному совиту Руснацох.