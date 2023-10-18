Тирваю роботи на закрицу Огньогасного дому

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Огньогасним доме Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур, прешлого тижня почала оправка закрица, односно менянє черепох, за хтору зоз каси Општини Кула видвоєне милион и 150.000 динари. Роботи почали пияток, 13. октобра, кед поробена єдна часц закрица, з двора Огньогасного дому, а потим ше з роботу предлужело вчера, 16. октобра.

Место старого, такволаного билого бибер черепу, хтори бул и дотирвали и попукани у остатнїх лєтних нєпогодох, тераз будзе положени червени плех, а будзе утвердзена и древена конструкция на закрицу.

Роботи на закрицу окончує кломферска фирма „Клампиар” зоз Лалитю, а у роботи помагаю и майстрове, члени ДОД-у и поєдинци з валалу.