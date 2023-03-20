Тирваю виберанки за нови Церковни одбор

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая 13. марца розписани виберанки за нових членох Церковного одбору (ЦО), котри тирваю по 26. марец. Виберанки буду отирмани на Томову нєдзелю, 16. априла.

През тоти два тижнї нових кандидатох можу предкладац активни члени парохиї котри наполнєли 25 роки, з тим же им кандидат потвердзел свою номинацию.

Кандидат за ЦО може буц кажди член парохиї котри наполнєл 30 роки, прикладни є член Церковного общества, статочни, вредни и порихтани помогнуц, вирни котри сполнює шицки християнски обовязки.

Як визначел керестурски парох о. Владислав Варґа, виберанки ше розписує прето же тому Церковному одбору уж вишол мандат, а пред Одбором вельки обовязки коло вибудови Духовного центра „Емаус”.