Тисячити дзень войни у України

БЕОҐРАД – Вчера, 19. новембра Амбасада України у Републики Сербиї здогадла же бул тисячити дзень як Русия започала всеоблапяюцу инвазию на Україну, сообшела на.

Як толкую на своїм Фейсбук боку кед гваря „всеоблапяюца”, думаю на нову фазу русийскей аґресиз процив Українцох, алє и на войну хтора нє почала 2022. године. Почала ище 2014. року, кед Русия дочасово окупирала українски Крим.

Далєй пише же швет теди могол застановиц Русию, алє мушел би тераз зопрец дальшу ескалацию хтора нє грожи лєм України, алє и цалей Европи.

У Беоґрадзе у Европскей хижи, новембра отворена вистава „Україна: Война + Любов (2014–2024)” (Ukraine: Love + War (2014 – 2024)), хтора приказує живот Українцох под русийску аґресию.

На приказаних 50 фотоґрафийох хтори вибрани зоз кнїжки зоз истим меном, приказани каждодньови живот гражданох у України. Амбасадор України у Сербиї гварел же аґресия Русиї на його жем започала скорей 1000 днї, а представя розкрижє у животох Українцох, хтори тераз нєпоровнуюцо иншаки як цо були скорей. Амбасадор ище гварел же нє можеме почувствовац больяки чувствую людзе у України. Тоти фотоґрафиї доказую геройство, любов, жаль и надїю за мир.

Кнїжка „Україна: Война + Любов (2014–2024)”, хтору видала орґанизация Фотоевиденс (FotoEvidence), представя свидоцтво войни у України през 240 фотоґрафиї, на хторих видно жем знїщену з войну, а фотоґрафиї дїло 95 фоторепортерох зоз велїх жемох.