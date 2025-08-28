Того дня Дюрдьов бул символ рускей култури

Єдини фестивал при Руснацох, котри пестує жридлово шпиванки, валалски, котри ше виводзи так як ше дакеди шпивало на друженьох, праве дюрдьовски Фестивал жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе”. Домашнїм зоз КУД ,,Тарас Шевченко” ше и того року удало, по добре утвердзеней форми, орґанизовац фестивал, а потим и удатне друженє на котрим шицки ґенерациї зашпивали руски жридлово шпиванки.

Фестивал ма традицию длугу 22 роки, а нашо шпиваче зоз шпивацких ґрупох и надалєй наступаю полни з ентузиязмом и позитивну енерґию, и маю потребу приказац свойо гласовни можлївосци, красоту словох зоз шпиванки и розкош рускей народней шмати, без огляду на роки. Награди и слово фаховцох зоз жирия ше и надалєй зоз почитованьом и нєсцерпезлїво обчекує.

Тот дзень ше блїщали и шущали пасово сукнї, а руска жридлова шпиванка одгуковала у центре Дюрдьова. И тогорочни фестивал бул удатни, а представели ше шпивацки ґрупи зоз скоро шицких наших местох у Войводини, зоз Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова, Нового Саду, Кули, Вербасу, Суботици, Бачинцох и Шиду. Наступели вецей ґенерациї – три женски шпивацки ґрупи, два хлопски и два дзивоцки ґрупи, и штири мишани шпивацки ґрупи. Публика, з моцним аплаузом, окреме потримала дюрдьовску дзивоцку шпивацку ґрупу и новосадску хлопску ґрупу, а пре сценски наступ, кед ше шпиванки шпивало окреме, моцни аплауз достали и мишана шпивацка ґрупа зоз Вербасу, як и мишана шпивацка ґрупа зоз Шиду котра була вельочислена. З нїма ше вешелєли старши и младши з публики. Задаток фестивалу успишно сполнєти, а то пестовац и презентовац красоти руских жридлових шпиванкох, у котрих описани велї животни приповедки уметнїкох котри их написали. Тот фестивал єдине стретнуце наших Дружтвох, дзе младши ґенерациї можу чуц и видзиц як ше дакеди вешелєли старши ґенерациї, котрим ше ище вше сце шпивац, алє и облєчиц до рускей шветочней шмати, так як то вони дакеди робели кед були младши. Мож обачиц же домашнї даваю увагу младим, котри ше и того року уключели до орґанизациї, цо окреме за похвалу у тих сучасних часох кед култура вше баржей занєдзбана.

Тот дзень Дюрдьов своїм валачаном, алє и другим, бул представнїцтво рускей култури. Шицки заинтересовани на дзень фестивалу, окрем руских шпиванкох, мали нагоду чуц и дацо вецей о Руснацох, о їх историї, як и о терашньосци през бешеду у „Рускей одлоги” у Рускей школи.