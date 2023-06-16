Того року у фокусу НВУ „Руске слово” – Срим

Концом прешлого року вишла сликовнїца за дзеци „Животинї у дїдовим и бабовим дворе”, котру зме у НВУ „Руске слово” длуго рихтали – авторка текстох Наташа Еделински Миколка, а авторка илустрацийох Ивана Бучко. Франтовали зме же кнїжка сримска, прето же обидва авторки хвильково зоз Сриму – Наташа Еделински Миколка з Беркасова, а Ивана Бучко з Бачинцох. Тиж так, два роки зме зоз Заводом за културу войводянских Руснацох пририхтовали кнїжку о. Владимира Еделинския Миколки „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншаки”. Слово о студиї о основних традицийних характеристикох Руснацох у Бачки и Сриме, котру о. Владимир Еделински Миколка зреализовал у Сриме.

Прешлого року зме на адресу НВУ „Руске слово” достали писмо Мирослава М. Цирби зоз Шиду, котри з нагоди значного ювилея за Руснацох у Сриме, по сербски пририхтал перши том виданя „Сто година организоване културно-просветне активности Русина у Шиду I књига 1920–1945”. За кнїжку ше глєдало средства и хвильково є у пририхтованю за друкованє.

З оглядом на тото же у 2022/23. року буду обявени вецей виданя чийо авторе зоз Сриму, такой ше НВУ „Руске слово” наруцел концепт за 2023. рок, котри зме наволали „У фокусу – Срим”. Задумали зме и циль тей акциї – потримац руских авторох и здруженя з местох котри нє нательо заступени у рускей явносци. Вшелїяк, ту треба ураховац же НВУ „Руске слово” видавательна хижа и нашо капацитети потримовки ше зоз публикациями и промоциями закончую.

Сликовнїца „Животинї у дїдовим и бабовим дворе” представена штредком априла на роботнї школским дзецом хтори учa руски язик з елементами националней култури у школох у Шидзе, Бачинцох, Бикичу и Беркасове, а окрем авторки и наставнїци Наташи Еделински Миколка, кнїжку дзецом представела и одвичательна редакторка „Заградки” Мая Зазуляк Гарди.

Срим ше ту указал як цалком драгоцини, бо док зме рихтали спомнути три кнїжки, побешедоване ище о голєм штирох проєктох, котри ше буду плановац и реализовацу идуцим 2024. року. Слово о ище двох кнїжкох за дзеци, визуалней моноґрафиї и традицийних змистох, а уключени би були авторе зоз скоро шицких сримских местох.

Звекшанє обсягу змистох за дзеци окремна политика НВУ „Руске слово”, а норма же би ше до рока видавало нє менєй як два кнїжки, єдна за старши дзеци и єдна сликовнїца за младши дзеци. Змоцньованє литератури за дзеци у ланцу виданьох Установи, по автоматизму змоцнює базу аудиториюма за други виданя и активносци НВУ „Руске слово”. У Видавательним плану за 2023. рок шейсц кнїжки за дзеци, штири сликовнїци и два кнїжки за старши дзеци, чия реализация будзе завишиц од средствох. Едиция сликовнїцох за наймладши дзеци од 1 по 5 роки под назву „Заградка” функционує уж пияти рок, а резултат є директорскей инициятиви и координациї медзи дзецинским часописом „Заградка” и Видавательну дїялносцу.

Визуализованє змистох сликовнїцох и кнїжкох за дзеци реализує часопис „Заградка” зоз обявйованьом анимацийох, такволаних „рисованих филмох” и писньох за дзеци. Потераз видати 14 рисовани филми и писнї на Ют’юб каналу „Ruske slovo za dzeci”.

Вшелїяк же ше и прешлих рокох случовало же зме мали вецей авторох з єдного места, поведзме з Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова и Нового Саду, алє зме таки акценти у явносци нє робели. Акценти порушую диялоґ, отвераю стари фийовки и нови идеї. Любели бизме положиц акцент ище и на сивер – Суботица, Бачка Тополя, Нове Орахово. Вше нам цикава Горватска, алє и Беоґрад, як морйо людзох ту пред нами, цалком нєдалєко.