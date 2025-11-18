Того тижня почнє билєнє вонкашньосци церкви

ДЮРДЬОВ – Концом прешлого тижня, на парохиї Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове майстрове почали класц скелу опрез преднєй часци церкви, а тих дньох и док хвиля дошлєбодзи скела будзе положена и коло цалей турнї.

Намира тому, рипанє старей фарби и билєнє преднєй часци церкви и турнї. Билєнє би требало почац штредком того тижня. Роботу окончує „Нови ентериєр” СЗР Владимира Милановича зоз Нового Саду, чия фирма робела на подобних проєктох и ма препоруку Заводу за защиту памятнїкох култури.

У тей першей фази ушорйованя вонкашньосци церкви средства обезпечени зоз церковней каси и дзекуюци помоци вирни зоз парохиї и цалого швета. Як заплановане, робота на випатрунку церкви будзе предлужена на яр.