Того тижня почнє билєнє вонкашньосци церкви

автор С. Саламун
ДЮРДЬОВ – Концом прешлого тижня, на парохиї Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове майстрове почали класц скелу опрез преднєй часци церкви, а тих дньох и док хвиля дошлєбодзи скела будзе положена и коло цалей турнї.

Намира тому, рипанє старей фарби и билєнє преднєй часци церкви и турнї. Билєнє би требало почац штредком того тижня. Роботу окончує „Нови ентериєр” СЗР Владимира Милановича зоз Нового Саду, чия фирма робела на подобних проєктох и ма препоруку Заводу за защиту памятнїкох култури.

У тей першей фази ушорйованя вонкашньосци церкви средства обезпечени зоз церковней каси и дзекуюци помоци вирни зоз парохиї и цалого швета. Як заплановане, робота на випатрунку церкви будзе предлужена на яр.

