Того викенду будзе „Маковицка струна”

БАРДЕЙОВ/ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – 51. Фестивал народней шпиванки „Маковицка струна” будзе того викенду.

Першого дня фестивала, на соботу 22. новембра, у Спортскей гали „Мир” у Бардейове буду два концерти, на 15 и 19 годзин. Ютредзень програма будзе у Прешове у театру „Йонаш Заборски” на 15 годзин.

През два днї наступя познати словацки шпиваче хтори пестую народни шпиванки Русинох-Українцох Словацкей. На Фестивалу наступи и Дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова.

Фестивал орґанизую Союз Русинох-Українцох Словацкей Републики (СРУСР), город Бардейов, Прешовски самоуправни край и дзепоєдни орґанизациї и институциї култури з Бардейова и околних местох, а орґанизатор одходу наших учашнїкох Союз Руснацох Українцох Сербиї.