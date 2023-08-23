Того викенду Мото-стретнуце на базену

РУСКИ КЕРЕСТУР – Домашнї Мото-клуб „Екипа моторокˮ, того викенду, од 25. по 27. авґуст на базену у Руским Керестуре по други раз орґанизує свою манифестацию Мото-стретнуце.

Першого дня, пияток 25. авґуста, орґанизаторе за 18 годзин заплановали отверанє кампу, а од 20 годзин наступ рок ґрупи „Нешто измеђуˮ.

Шлїдуюцого дня, на соботу 26. авґуста, после фриштику предвидзени байкерски бависка, полудзенок, потим дефиле байкерох през валал зоз своїма превозками, а у вечарших годзинох обчекує ше концерт двох бендох. На 21 годзин наступи зомборски гард рок бенд „Trilogyˮ, а од полноци ище єден рок венд „D’ Frižidersiˮ.

Остатнї дзень манифестациї, нєдзеля 27. авґуст, предвидзени за фриштик и випровадзанє госцох.

Уход ше нє будзе наплацовац, а вецей информациї мож достац на число телефона 065/9704224.