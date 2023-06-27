Того викенду почина 62. Фестивал рускей култури „Червена ружаˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду, 30. юния и 1. юлия, будзе 62. Фестивал рускей култури „Червена ружаˮ.

Пияток, 30. юния на 19 годзин почнє манифестация Червенe пупче. У першей часци буду виведзени 11 нови композициї за дзеци, а у другей часци школяре висших класох основней школи наступя зоз старшима композициями у новим аранжману. Провадзиц их будзе новоформовани бенд, составени насампредз зоз дзецох – „Горуци кромпльочкиˮ.

Манифестация „Червена ружа” почнє на 21 годзин и на нєй млади шпиваче виведу нови забавни композициї у провадзеню Фестивалского оркестру.

На Музичним вечаре „Юлиян Рамач Чамо” котри почнє на 22 годзин, наступя дванац фамелийни дуети зоз шпиванками у народним духу, а провадзиц их будзе Оркестер керестурского Дома култури.

Другого дня Фестивалу, на соботу, 1. юлия отримаю ше „Одгуки ровнїни”, вечар фолклорних ансамблох зоз наших местох. После того наступя госци зоз Гуменого.

Шицки програми буду отримани у дворе школи „Петро Кузмяк”, а розвага зоз музику на просторе коло спортскей гали. Орґанизатор фестивалу Дом култури Руски Керестур.

Фестивал софинансовали Општина Кула, Национални совит Руснацох, Министерство култури и информованя Републики Сербиї и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами.