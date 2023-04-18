Торжествено преславена Велька ноц

ОПШТИНА ШИД – З богослуженями од Велького штвартку, потим Велького пиятку и Соботу, а вец и през шицки днї Велькей ноци, вирни у наших грекокатолїцких церквох у Шидзе, Беркасове и Бикичу торжествено преславели Христово воскреснуце.

У церкви у Шидзе Богослуженя служел парох о. Михайло Режак, а на Вельки пияток покладaна плащанїца до Христoвого гроба.

Окреме торжествено було на Перши дзень швета кед на Служби Божей було надосц вирних, а окреме младих и дзеци.

После богослуженя у церковней порти о. Режак пошвецел кошарки зоз пасками и традицийнима єдлами, а на други дзень швета после Служби Божей було мированє.

И вирни у Беркасове на Вельки пияток були присутни на покладаню плащанїци до Христового гроба, а на Вельку ноц Службу Божу служел парох о. Владимир Еделински Миколка и потим пошвецел кошарки, а на други дзень швета було мированє.

У Бикичу вирни були у церкви на Вельки пияток и на покладаню плащанїци до Хрситового гроба, а на Вельку ноц внєдзелю на осем годизн парох о. Владимир Еделински Миколка служел Службу Божу и пошвецел кошарки з пасками.

О. Еделински служел Службу Божу и на други дзень швета кед було и мированє, а у пополадньових годзинох по традициї бул плановани благослов гробох перше на теметове у Беркасове, а потим и у Бикичу. Медзитим, у Беркасове, пре нєвигодну хвилю, нє виходзело ше на теметов, алє ше благослов гробох планує на нєдзелю.