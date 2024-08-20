Торжествено преславени Кирбай

ШИД – На швето Преображеня Господноього вчера, 19. авґуста церква преславела храмове швето Кирбай зоз Архиєрейску Службу Божу хтору предводзел преосвящени владика кир Георгий Джуджар, а сослужовали вецей паноцове з нашого владичества, крижевского владичества, як и двоме римокатолїцки паноцове.

У казанї преосвящени кир Георгий визначел значносц Христового преображеня на гори Тавор у присустве апостолох Петра, Якова и Йоана.

Медзи иншим владика наглашел же кажди вирнїк треба же би мал свою гору як цо Тавор, а то годзен кажде зоз молитву до Господа Бога и повинчовал щешлїви и благословени Кирбай шицким вирним, домашньому парохови и госцом.

Домашнї парох о. Михайло Режак подзековал владикови, паноцом, часним шестром служебнїцом и госцом же пришли возвелїчац з молитву и красним шпивом 221. Кирбай у шидскей парохиї.

На концу Служби Божей по традициї преосвящени владика вєдно зоз паноцами пошвецел кошарки з овоцу, а на концу одшпиване „Многолїствиє“.

И того року Кирбай провадзела богата кирбайска вашарска часц, а тиж и велї госци хтори дзечнє приходза на Кирбай.