Торжествено преславени Кирбай

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Вчера на швето Вознесеня Господнього церква у Сримскей Митровици преславела храмове швето Кирбай з Архиєрейску Службу Божу хтору предводзел преосвящени владика кир Георгий Джуджар, а сослужовали паноцове зоз нашого и крижевского владичества, як и римокатолїцки паноцове.

У казанї преосвящени владика визначел же Исус после воскресеня ище 40 днї бул зоз своїма ученїками на жеми, а после 40 днї ше вознєсол на нєбо же би и людзoм порихтал место там дзе и вон и же зоз воскреснуцом Исус достал нєбесну славу свойого Оца, алє и на далєй остал присутни з нами през молитву.

На богослуженю церковне шпиванє предводзел церковни хор, а медзи численима вирнима и госцами з других парохийох и местох, хторих привитал домашнї парох о. Иґор Вовк, на богослуженю бул и предсидатель Скупштини городу Сримска Митровица Владимир Павлович.

На концу Служби Божей преосвящени владика пошвецел икону хтору на пошвецанє до церкви принєсла фамелия Ходоба, а потим бул обход коло церкви з читаньом Євангелийох и на концу одшпиване Многолїствиє.