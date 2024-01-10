Торжествено у Парохиї св. свящ. Йосафата

КУЛА – Вирни парохиї св. свящ. Йосафата и їх филияли у Крущичу торжествено означели швето Рождества Христового.

На Вилию у храме парох кулски єромохан Дамян Кича, ЧСВВ служел на 20 годзин Всеночне.

Ютредзень, внєдзелю, на швето Рождества Христового – Крачун на 7 годзин була служена Утриня, на 8:30 були пацерки и споведз, на 9:00 капелан єромонах Платон Салак, ЧСВВ служел крачунску Службу Божу после котрей члени КУД „Иван Сенюк” и дзеци котри уча українски язик у школи, а котрих пририхтала Надїя Воротняк приказали красну програму.

После Служби було и мированє.

Парох кулскей парохиї єромонах Дамян Кича, ЧСВВ на Крачун служел Службу Божу у кулскей филияли у Крущичу, на котрей були присутни 13 вирни.

Другого дня Крачуна, на швето Собор Богородици и св. Йосифа обр. Служби були як на швето. З оглядом же капелан о. Платон Салак, ЧСВВ бул у Дюрдьове на архиєрейскей Служби Божей, Службу служел єромох Дамян Кича, ЧСВВ.

Трецого дня Рождества Служби служени як на швето, а служели их обидвоме єромонахи.