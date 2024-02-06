Тотово и Гудаково подаровали ридки стари кнїжки „Рускому слову”

НОВИ САД – Одвичательна редакторка Редакциї програми на руским язику радия РТВ Мария Тот подаровала НВУ „Руске слово” коло трицец ридки кнїжки з приватней библиотеки єй фамилиї, Тотових и Гудакових, а котри на початку своєй дїялносци видало „Руске слово”.

Медзи нїма „Зборнїк театралних фалатох”, видати 1962. року, котри обробел учитель Михал Ковач, як и учебнїки, котри тиж дакеди видавало „Руске слово”, як и „Живот у родзеним краю” зоз 1962. року и „Наша перша кнїжка о отечестве” зоз 1955. року.

Кнїжки були уручени Установи после схадзки о сотруднїцтве у 2024. року медзи Редакцию програми на руским язику радия РТВ и НВУ „Руске слово”.

Редакторка Тотова ище скорей знала же НВУ „Руске слово” ма проблем зоз старшима прикладнїками, котри були видати на початку видавательней дїялносци и прето подаровала свойо власни кнїжки.

НВУ „Руске слово” 2020. року основало нукашнї архив – Документацийни центер на означованю 75-рочнїци фирми. Библиотека шицких кнїжкох цо видало НВУ „Руске слово” од 1945. року часц того центра, у котрим ище Архива шицких друкованих виданьох НВУ „Руске слово” од 1945. року, Архива фотоґрафийох „Руского слова”, Диґитална архива шицких виданьох и пририхтованьох до друку, як и Збирка наградох НВУ „Руске слово”.

Документацийни центер НВУ „Руске слово” составени зоз двох корпусох у Новим Садзе и Руским Керестуре. Тоту архиву можу хасновац шицки гражданє (з формалну процедуру), а за пейц роки иснованя, резултат написани штири кнїжки и вецей виглєдовацки статї.