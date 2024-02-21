ТР „Палїнкаш“ 20 роки зоз муштериями

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тарґовецка радня Палїнкаш, як визначел єй власнїк Юлиян Палїнкаш у фебруаре, пред двацец роками, почала з роботу и од теди нєпреривно услужує своїх купцох.

Почали зоз вельо меншим асортиманом, алє зоз добру дзецку же би свою роботу робели чесно. Як, гвари, їх „валалска ґвожджара“ ма шицко цо у валалє потребне.

Дзивка пана Юлияна, Снежана Малацкова у предавалнї роби од початку. Вше нашмеяна, любезна, приємна, вєдно зоз оцом порихтана дац совит и помогнуц кельо ґод може каждому, наздава ше же предлужа свою роботу успишно и на далєй.

Людзе у валалє препознали фахових Палїнкашових и Малацкових котри робя у предавальнї и дзечнє приходза до їх предавальнї.