Прешлого тижня у Републики Сербиї чарни вистки здоганяли єдна другу. Стреду рано тринацрочни хлапец у Школи „Владислав Рибникар” на Врачару у Беоґрадзе штрелял до школских товаришох и наставнїкох – забити осмеро дзеци и роботнїк обезпеченя, шесцеро дзеци и наставнїца ранєни. Дзень познєйше, 21-рочни чловек штрелял зоз автоматского оружия – забити осем и ранєти штернац млади особи зоз валалох при Младеновцу. Мотиви тих злодїйствох нєясни и звонка розумного похопеня. У Републики Сербиї пре нєзапаметану траґедию у беоґрадскей школи була преглашена тродньова жалосц.

Колектив НВУ „Руске слово” сочуствує у болю фамелийох нєвиних жертвох и солидарни є з явносцу хтора вимага одвити на питаня як ше могли случиц таки траґедиї, и цо робиц же би ше нїґда вецей нє повторели.

Як першу миру, Влада Републики Сербиї наявела драстично строгши законски предписаня о триманю и контроли реґистрованого оружия и драконски кари за нєлеґалне оружиє. У медзичаше гражданє достали шлїдуюци мешац же би до полициї придали нєлеґалне оружиє без законских пошлїдкох.

По шицких критериюмох и каждим резону, злодїйства у Беоґрадзе и Младеновцу национална траґедия хтора заслупла явносц и каждого з нас и спричинєла чувство колективней и особней нєбезпеки. Кед же сце знємирени, побешедуйце з даким. Велї фахово институциї отворели контакт линиї за дзеци и одроснутих хторим потребна психолоґийна потримовка.

Институт за менталне здравє у Беоґрадзе – 063/8681-757 и 063/8682-217.

Клинїка за психиятрию УКЦС – 066/8300-854

Дружтво психолоґох Сербиї – psiholoskapodrskadps@gmail.com

НАДЕЛ – национална дзецинска линия – 116-111

Совитодавни телефон за родичох – 0800/007-000

Центер за менталне здравє – 011/361-2467

Центер „Шерцо” – 0800/300-303

Клинїка „Лаза Лазаревич” – национална линия за помоц адолесцентом – 0800/309-309

СОС телефон Министерства просвити – 0800/200-201.