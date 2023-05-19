Трактори блокираю транспорт

НОВИ САД – У цеку того тижня на териториї Републики Сербиї и АП Войводини польопривредни продукователє виражую свойо нєзадовольство пре условия у яких тот значни конар привреди. Зоз тракторами дошли по центер Нового Саду, а так було и у Зренянину и других векших городох. За тераз нє гамовали транспорт, алє кед им ше нє сполня вимоги, польопривреднїки гваря же мири протесту буду оштерйши, спзорюю.

З тей нагоди найзначнєйши вимоги польопривреднїкох ше одноша на субвенциї по гектаре од 300 евра, же би ше за дизел нє обарховйовало акцизу и порцию, субвенциї у статкарстве од 40.000 динари за єдну краву же би ше обезпечело цени польопривредних продуктох, насампредз жита, кукурици, сої и других як цо то на берзох у Будимпешти и Паризу и векши премиї за млєко.