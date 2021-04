„Trash hero” Руски Керестур на нєдзелю у акциї „Викаш рукави”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю 25. априла волонтерска орґанизация Trash hero Руски Керестур планує участвовац у велькей акциї Викаш рукави котра будзе отримана на вецей як 50 локацийох у цалей держави, поволани шицки заинтересовани за участвованє.

Керестурски волонтере буду пораїц на драги медзи Керестуром и Кулу, а сход на призми на 15 годзин. У случаю же єст заинтересованих волонтерох котри нє маю превоз, вец треба же би пришли до центру валала на 14,45 г.

Пре специфичносц локациї, же ше будзе пораїц коло драги, дзеци треба же би пришли вєдно зоз родичами, а у случаю же будзе векше число дзецох, вец за нїх плановане пораєнє на базену.

За учашнїкох обезпечени защитни флоресценти лайбики и мехи за шмеце, а по законченю волонтерскей акциї на базену будзе друженє и ошвиженє за шицких учашнїкох.

Учашнїки можу принєсц и затички зоз пластичних фляшох котри орґанизаторе придаю до уж познатей акциї Зоз затичку ґу ошмиху. За вецей информациї коло акциї мож ше явиц Павлини Шепинсковей на телефонске число 064/ 580-4127, або Михаїлови Римарови на 064/390-3240.

Спонзоре тей акциї предавальня Тренд Би и фарбара Вортекс колор, а акцию потрима и ЯКП Руском.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)