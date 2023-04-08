Треба уживац у тим цо робиш и находзиц задовольство у тим

Маша Джуджар народзена у Новим Садзе, ма 17 роки и ходзи до другей класи на природно-математичним напряму у Ґимназиї „Йован Йованович Змай”. Як вона гвари, одросла у малей фамелиї з вельо любови.

– Одросла сом у мирним краю коло центру Нового Саду, дзе сом ше як мала бавела зоз дзецми у околїску и сушедстве. Каждодньово зме ше бавели на джмурки, обеговали и таки подобни бависка. Як мала сом нє барз любела ходзиц до оводи, алє сом вше любела учиц и дознавац нови ствари, так же сом до школи, за пременку, любела ходзиц и упознавац нови предмети – гутори Маша.

Одмалючка ю прицаговала уметносц, алє любела занїмац ше и зоз спортом.

– Любела сом спорт, а окреме кошарку, хтору ме оцец учел кед сом була мала. Но, гоч сом мала вельке жаданє тренирац у даяким клубу, пре свойо здравє и векши можлївосци же бим ше покалїчела, тото жаданє ми ше нїґда нє витворело. Ту даґдзе почала моя любов ґу музики – гутори Маша и додава꞉

– Мойо музичне образованє могла бим повесц же досц длугоке, з оглядом на тото же ме родичи ище як малу уписали до музичней оводи у першей класи основней школи. Поправдзе, нє здогадуєм ше цо зме там робели, през молгу ше можем здогаднуц же нас учели читац ноти и найвецей нас випитовали чи маме схопносци за музичну школу. Кед пришол час же требало уписац музичну школу и вибрац свой инструмент, нє знам чом и як, алє сом знала же то треба же би була флаута. Кед ми ше товарише и нєшка питаю як сом вибрала свой инструмент, єдноставно им повем же сом знала. Накадзи сом чула назву и видзела як випатра инструмент, нашмеяла ше Маша, шицко ми було ту при шерцу. Флаута єдини дуйни инструмент чийо образованє тирва 6 роки, док за други инструменти тирва 4 роки. У музичней школи сом мала барз добру професорку Александру Хорват, хтора вше тримала интересантни и иновативни годзини. Вона була особа хтора свою роботу робела зоз полно любови и то ше видзело и чувствовало. Гоч сом барз любела свой инструмент, нїґда сом нє ишла на змаганя, а грала сом композициї на високим уровню. То найвецей було пре мой вельки страх од явних наступох, правеня гришкох и реакциї людзох – констатує Маша.