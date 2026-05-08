Треца побида зашором

автор Д. Барна
РУСКИ КЕРЕСТУР – Кадети фодбалского клуба Русин одбавели першенствене стретнуце, стреду, 6. мая у Руским Керестуре на Ярашу, процив екипи ФК Слоґа зоз Чоноплї и победзели, а резултат бул 2:0.

ФК Русин – ФК Слоґа – 2:0. Ґоли за екипу Русина дали: Алекса Сопка и Теодор Штранґар.

За екипу Русина бавели: Марко Драґутинович, Марко Колошняї, Лука Фа, Даниєл Надь, Тони Орос, Алекс Цвайґ, Теодор Штранґар, Алекса Сопка, Давид Джуня, Матей Макаї и Марко Илич.

Екипу водзел Деян Йолич.

У шлїдуюцим колу Кадетскей лиґи Зомбор, екипа Русина будзе бавиц на пияток, 8. мая, процив екипи Полету зоз Каравукова.

