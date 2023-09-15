Треца промоция „Ружовей заградки 2024” будзе у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю 17. септембра у Хорскей сали Дома култури Руски Керестур будзе отримана треца промоция Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка 2024” Явней медийскей установи Радио-телевизиї Войводини.

Промоция почнє на 19 годзин зоз презентацию фестивалу. Будзе слова о тим як фестивал настава и як ше го пририхтує, о чим буду бешедовац орґанизаторе и длугорочни учашнїки „Ружовей заградки”.

Промоция будзе интерактивна, а после промоциї заинтересовани ше годни опитац шицко цо их интересує.

Орґанизаторе поволую шицких заинтересованих котри жадаю дознац як можу участвовац на Фестивалу, як правилно написац текст и музику за шпиванку за конкурс, на яки способ мож конкуровац и о шицким другим цо у вязи зоз фестивалом.