Ище єдна роботня „Театер на дланї” будзе нєшка у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Треца роботня, зоз циклусу театралних роботньох Театер на дланї, под назву: Основи сценского руху будзе отримана нєшка 31. мая, од 11 по 13 годзин у просторийох Дома култури Руски Керестур.

И на тей трецей роботї обезпечени едукаторе, технїчна лоґистика, нєобходни материял за роботу, як и полудзенок и ошвиженє за учашнїкох.

Плановани циклус театралних роботньох под назву Театер на дланї, орґанизує Руски народни театер (РНТ) Петро Ризнич Дядя з намиру би ше стимуловало континуовану роботу у театралней уметносци и же би ше подзвигнул єй квалитет.

На першей роботнї: Основи сценскей бешеди и артикулация гласох на сцени, хтора отримана 17. мая дзеци през рижни файти вежбох звладовали перши крочаї у тей файти уметносци. Внєдзелю 25. мая отримана друга театрална роботня: Основи сценскей експресиї–виражованє емоцийох на сцени. Спрам упечаткох присутних и нащивительох и едукаторох, та и самих орґанизаторох, роботнї прешли барз успишно, пише у сообщеню директора РНТ Славка Ороса.

Проєкт финансийно помогли Буджетски фонд за национални меншини односно Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ и Национални совит рускей националней меншини, технїчну помоц обезпечел Дом култури Руски Керестур, а орґанизаторе обчекую помоц и од Министерства култури републики Сербиї и Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, та кед ше здобуду условия, можлїве же подобни роботнї буду орґанизовани и на єшень, та и наступних рокох.