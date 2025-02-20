Треца рочнїца войни у України

БЕОҐРАД – З нагоди трецей рочнїци русийскей инвазиї на Україну на пондзелок 24. фебруара будзе мемориялни митинґ на Площи републики у Беоґрадзе.

Мемориялни митинґ як вираз солидарносци зоз шлєбодолюбивим народом України хтори ше геройски одупера русийскей аґресиї почнє на 15 годзин, а орґанизує го Амбасада України у Републики Сербиї вєдно зоз українску заєднїцу у Сербиї.

Плановани и бешеди амбасадора України, представнїкох дипломатиї и українскей заєднїци.

На пондзелок 24. фебруара у просторийох Европскей хижи (Београд, Змай Йовова 8) на 16 годзин будзе отворена вистава фотоґрафийох „Розгляднїци зоз України” и проєкция українского документарного филма „Intercepted“.

Источашнє ше и представи виставу малюнкох дзецох зоз України. Вистава будзе отворена по 28. фебруар.

У Европскей хижи на вовторок 25. фебруара на 15 годзин почнє округли стол на тему „Русийска пропаґанда у сербским медийним простору” на хторим буду участвовац и сербски фаховци.