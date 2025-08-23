Вишло веб-виданє трецого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Тих дньох вишло веб-виданє трецого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота др Наталиї Ребрик „Хресна драга епископа Дионизия Нярадия” и робота Милоша Лекича „Политична борба и виберанки на териториї Руского Керестура у чаше Кральовини СГС (1918-1929) у жвератку преси”.

З чечуцей литературней продукциї обявена поема Владимира Малацка „Генцаре” и приповедка Любомира Медєша „Роздражє”.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши писню Джорджа Ґордона Байрона „Чайлд Гаролдово Добру ноц”, котру з анґлийского прешпивал Михал Рамач, док у рубрики „Зоз сербскей литератури” обявени три писнї Владислава Петковича Диса, котри тиж прешпивал Михал Рамач.

Рубрика „Статї и есеї” обявює треце предлуженє сериялу Любомира Медєша „Руководзаци Рускословци: здогадованє и власна обсервация 1960–1992”, котри представя виривок з векшей цалосци и прилог є означованю 80-рочнїци НВУ „Руске слово” у тим року.

Часопис означує 100-рочнїцу од народзеня Дюри Варґи, а о нїм пише Дюра Латяк у своєй статї „Дюра Варґа заслужни дїяч рускей култури у Югославиї”.

Рубрика „Библиоґрафия” приноши прилог Миколи М. Цапа „Гавриїл Костельник о Руских календарох за южнославяньских Русинох у часопису Нива”

„Прикази, критики, рецензиї” информую о новей кнїжки Славомира Олеяра „Порвисла” и моноґрафиї др Ани Римар Симунович „Мит завичаю у творчосци Михайла Ковача”, о котрих пишу Ирина Гарди-Ковачевич и др Юлия Драґойлович.

„Драмски додаток” приноши монодраму „Мала мачка Макиявели”, постгумно, Славици Шовш.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками Сонї Папуґа.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц/