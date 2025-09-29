Треце зашеданє Шветовей ради русинскей младежи

СТАРИ ЯНКОВЦИ (ГОРВАТСКА) – Всоботу, 27. септембра у рамикох 15. Културней манифестациї Кед голубица лєцела у Општинским будинку отримане 3. зашеданє Шветовей ради русинскей младежи (ШРРМ).

Присутни були предсидателька Светлана Бойчук – Румуния, Александер Гричко – Словацка, Срдян Ґовля – Сербия, Матей Бурчак – Горватска, а з полномоцу членїци ради Яну Томкову зоз Ческей одменєла Вероника Словикова. Була окремна чесц буц домашнї прето же ше ознова зишли шицки члени Ради вибрани у Букурешту на Форуму.

На зашеданю пречитани записнїк зоз 2. онлайн зашеданя ШРРМ котри члени Ради єдногласно прилапели як и предложени дньови шор.

Бешеди було о потреби вименїц Статут Шветового форуму русинскей младежи (ШФРМ) з оглядом же од його реґистрациї 2004. року прешло уж досц часу и велї правни ствари ше пременєли, а як заключенє догварене же ше оформи роботну ґрупу за змену Статуту.

Влонї, у Румуниї Културни союз Русинох Румуниї орґанизовал 1. Интернационални камп ШФРМ, а иснує инициятива же би ше 2. камп отримало на рок у юлию у рамикох 15. Русинскей ватри у Малим Липнику у Словацкей.

Члени ради вибрали и официялни лоґо СФРМ, а його автор Александер Гричко зоз Словацкей.

Тиж так у 6. точки дньового шора члени Ради упознали єдни других о плану роботи їх орґанизацийох у своїх державох по шлїдуюце зашеданє, хторе будзе у марцу у Румуниї.

На концу було бешеди же документация за реґистрованє предсидательки СФРМ у Словацкей порихтана лєм ю треба подписац, а потим ше отвори официйни банковни рахунок же би ше могло по одредзених проєктох глєдац пенєжи за орґанизованє и потримоване рижних подїйох.

По законченю официйней часци зашеданя, ушлїдзела музична роботня на котрей члени ШРРМ учели бачванско-сримску вариянту шпиванки Дай нам, Боже, добри час, а з котру вєдно зоз ансамблом Голубок – Румуния и доманїм Дружтвом Руснак заварли 15. Културну манифестацию Кед голубица лєцела.