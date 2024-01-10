Треци дзень Крачуна у Коцуре зоз владиком

КОЦУР – У Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 9. януара, преславени треци дзень Крачуна.

Архиєрейску Службу Божу на 10 годзин служел преосвящени владика кир Георгий Джуджар, а сослужел парох коцурски о. Владислав Рац.

И того дня церква була полна, а молитва и шпив присутних вирних прикрашели остатнї дзень найрадоснєйшого християнского швета.

Владика Джуджар повинчовал шицким присутним швето Рождества Христового, як гварел, зоз Божу помоцу, зоз чувством духовней радосци хтору нам приноши новонародзени Спаситель. Най новонародзени Спаситель, крипи наш дух, принєше душевни мир, най почнє здравє, най наградзи нашо намаганя, и жемски и духовни, визначел владика у казанї.

Тот Спаситель, так як ше модлїме на каждей Служби Божей, котри пре нас и пре нашо спашенє пришол и народзел ше, най наполнї нашо шерца зоз чисту радосци. Най пошлє благодать каждей фамелиї, каждей особи, най помогнє надвладац шицки почежкосци на драги вичного живота, духовней сили най нам да, и най благослови нас, нашу церкву и наш народ, гварел на концу кир Георгий Джуджар.