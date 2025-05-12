Пририхтує ше треци Емаус фест

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни Екуменски фестивал духовней музики Емаус фест будзе отримани 24. мая.

Треци Емаус фест ше тиж отрима у Марийовим святилищу Водици и у просторийох Каритасу у Руским Керестуре.

Перша часц – заєднїцка розгварка на тему Богови нїч нє нєможлїве (Лука 1:37) як и преподаванє на тему „Чувствительносц, духовносц и гумор” буду у Каритасу, а вистава фотоґрафийох и концерт у Водици.

На концерту буду виведзени духовни шпиванки рижних музичних жанрох, од класичних, рижних традицийих по сучасни.