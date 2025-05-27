Треци Емаус фест у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – На трецим Емаус фесту, у першей часци хтора отримана у виронаучней сали, припаднїки штирох розличних церквох – Грекокатолїцкей, Православней, Римокатолїцкей и Евангелистичней, а була пристуна и Лела Омерович, вирна зоз исламскей заєднїци, почали трибину ,,Богу нїч нє нєможлїве”.

У першим преподавнаю модератор бул др Домаґой Сайтер, порядни професор на Економским факултету у Осєку, а у диялоґу участвала мр Даниєла Маркович, теолоґ и релиґиолоґ зоз Институту за студиї култури и християнства зоз Беоґраду, др Дюра Гарди, порядни професор на Одсеку за историю на Филозофским факултету у Новим Садзе, др Юрай Судї, професор музики, дириґент, орґуляш и кантор у Еванґелистичней церкви у Селенчи, Анґела Илустрисимо зоз Ковину, едукаторка и координаторка ,,Економиї заєднїцтва,” за Восточну Европу (Рух фоколарох).

У другей часци соботового преподаваня пополадню о чувствительносци, духовносци и духовитосци бешедовала Даниєла Маркович, теолоґ и релиґиолоґ зоз Институту за студиї култури и християнства зоз Беоґраду, а модератор бул Марко Радакович, теолоґ и вироучитель зоз Зомбора.

Треца часц Екуменского фестивалу духовней музики ,,Емаус фест” орґанизована на бини опрез церквочки у Водици, а публика була змесцена у шопи, дзе була и вистава подобового конкурсу.

Фестивал отворел владика грекокатолїцкей Епархиї святого Миколая – Руски Керестур кир Георгий Джуджар, хтори з тей нагоди привитал присутних. Окрем владики кир Дюри Джуджара на концерту бул о. Владислав Варґа, монахинї, представителє рижних вирских заєднїцох, числена публика з Керестура и других местох.

На концерту перше наступели дзеци зоз ПУ „Бамби” дзецинскей заградки „Цицибан” зоз Руского Керестура, потим хаснователє з МНРО „Белава птица” зоз Кули, млади котри позберани коло Еванґелистичней церкви зоз Кисачу „Луксуз з Богом”, Домаґой Сайтер зоз Осєку – Горватскей, Дзивоцка шпивацка ґрупа КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, Петронела и Мария Феньвеши зоз Кули, Хор „Дзвони” зоз Селенчи, Женска шпивацка ґрупа Дома култури зоз Руского Керестура, Вокални состав „Св. Йован Крститель” зоз Беоґраду, „ВИС Ритем вири” зоз Суботици, Афичова фамелия зоз Руского Керестура, мадярски состав зоз Суботици „Будзенє”, ґрупа младих студентох зоз жемох Африки котри студираю у Беоґрадзе „Авалски пут”.

Под час концерта було преглашенє побиднїкох подобового конкурсу под назву – „Богу шицко можлїве”.