Першолиґашки тренере були у Вербаше

ВЕРБАС – Фодбалски клуб Войводина зоз Нового Саду зоз своїма тренерами, штварток, 28. авґуста у Вербаше орґанизовала тренинґ за младши катеґориї, од 2014. по 2019. рок за клуб зоз Вербасу як и за клуби зоз околїска.

На тренинґу вкупно було коло 80 дзеци, а медзи нїма 20 дзеци зоз трецей, штвартей и пиятей класи зоз Руского Керестура.

Тренере Войводини направели пейц роботни станїци, дзе ше на каждей станїци находзели по троме тренере. Робело ше розлични вежби, даєдни зоз лабду, даєдни без лабди, на єдней станїци ше бавело фодбал, док на єдней станїци тренере Войводини робели зоз младима ґолманами.

Пияток, 29. авґуста тренер младших катеґорийох Зденко Шомодї у сотруднїцтве зоз ФК ТСЦ зоз Бачкей Тополї достали 20 уходнїци задармо, и нащивели суперлиґашске стретнуце.

Орґанизатор тренинґа за младши катеґориї у Вербаше бул ШФ ВАТ Вербас.