Трешенє жеми знємирело жительох

ВОЙВОДИНА – У реґиону места Бездан, 5. мая на 2:35 годзин по локалним чаше реґистроване трешенє жеми маґнитуди 4.1 єдинки Рихтеровей скали, собщел Републични сеизмолоґийни завод (СЗР).

У епицентре теорийни интензитет преценєни на VI ступнї Меркалийовей скали, цо як наведли зоз РСЗ таки трешеня жеми можу виволац менши очкодованя на обєктох у епицентралним подручу.

Зоз РСЗ наведзене же ше трешенє чувствовало на ширшим подручу сиверозаходней Сербиї (Бездан, Апатин, Зомбор). Як Рутенпрес дознава од гражданох, трешенє ше чувствовало и у Руским Керестуре.

У истей епицентралней зони на 2:44 годзин, лоциране и слабше трешенє маґнитуди 2.5 єдинки Рихтеровей скали