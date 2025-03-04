Tри боди на отвераню другей полусезони

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю 2. марца у Руским Керестуре одбавел шеснасте першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК „Будучносц” зоз Младенова и зазначел вельку побиду на отвераню другей полусезони зоз резултатом 2:1.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Виктор Надь, Желько Шомодї, Стефан Тома, Александар Кочиш, Деян Павлович (Иван Планчак), Оґнєн Маркович (Борис Орос), Деян Югик, Петар Аґбаба, Илия Йованович и Деян Чернок (Боян Надь).

На лавочки ище були: Александар Драґутинович и Дарко Гарди.

Ґоли за екипу Русина дали: Перши ґол бул автоґол, док други ґол дал Оґнєн Маркович.

Идуце 17. коло ФК „Русин” будзе бавиц на соботу 8. марца у Бачким Бреґу зоз екипу ФК „Динамо 1923”.

Стретнуце почнє на 14:30 годзин.