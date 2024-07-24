Три днї Дзецинского културного лєта

ШИД – На пияток, 26. юлия, почнє дзевяте Дзецинске шидске културне лєто зоз „Пену парти“, на соботу будзе орґанизовани биоскоп за дзеци, а на нєдзелю „Бависка без гранїцох“ (креативни роботнї).

Отверанє будзе на пияток у Установи за спортску и физичну културу „Партизан“ з початком на 19 годзин. Програми на соботу и на нєдзелю тиж буду починац на 19 годзин.

Орґанизаторе културного лєта Општина Шид, Културно образовни центер и установа „Партизан“, а за наймладших орґанизаторе порихтаю як ошвиженє сладоляд и лимунаду.