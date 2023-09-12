Три ґоли Филипа Вуйовича

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалере Русина, внєдзелю 10. септембра на своїм терену, одбавели 5. коло Подручней фодбалскей лиґи Зомбор з нєришеним резултатом 3:3 процив екипи зоз Кулпину. Шицки три ґоли дал Филип Вуйович.

На нєдзельовим стретнуцу, домашнї почали водзиц зоз 1:0, потим зоз 2:1, вец госци виєдначели резултат на 2:2, же би у 15 минутох пред конєц почали водзиц зоз 3:2. Русин на концу виєдначує резултат, зоз хторим обидва екипи можу буц задовольни.

Шицки три ґоли за Русин дал Филип Вуйович, од хторих два ґоли дати зоз пеналу, на исти способ и госци дали два ґоли, а по єден ґол дати з бависка.

Госцуюца екипа добре порихтана за наиходзаци першенствени борби, док ше у Русиновей екипи чувствує пражнїна пре одход шесцерих бавячох хтори наступали у прешлим першенству.

Русин наступел у составе – Михайло Надь, Боян Голик, Иґор Хрнчар, Александар Кочиш, Деян Павлович, Филип Вуйович, Дарко Сушич, Стефан Мароєвич (Небойша Попович), Матей Саянкович, Вукашин Перунович (Лука Иличич), Деян Чернок (Стефан Тома).

Уж на нєдзелю, 17. септембра, фодбалере Русина одбавя други општински дерби у Липару процив домашнєй екипи, а у тей хвильки, Русин и Липар маю по 5 боди и находза ше на 11. односно 12. месце на таблїчки.