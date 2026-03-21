Три медзигвиздово обєкти

У прешлим чишлє зме почали приповедку о медзигвиздових обєктох у нашей Слунковей системи, насампредз о остатнїм котри достал назву АТЛАС. Толкованя о тим нам дал наш астрофизичар и науковец др Роберт Джуджар зоз Руского Керестура, котри жиє и роби у Австралиї. У тим предлуженю дознаме ище даєдни податки о АТЛАСУ, як и о перших двох медзигвиздових обєктох.

После прецизнєйшей анализи фаховци могли одредзиц траєкторию по хторей пришол АТЛАС, а предпоставели же найвироятнєйше пришол зоз грубшей часци Млєчней драги.

Же бизме лєгчейше розумели, др Роберт Джуджар нам толкує:

– Кед задумаце Млєчну драгу, вона ма спирални траєкти и випатра як палачинка, бо є велька, широка, алє ценка. И праве тота траєктория указує же АТЛАС пришол зоз окраїскох тих кракох и же то досц стари гвизди. Тот обєкт могол настац у системи котра вельо старша од нашей Слунковей системи, односно же є старши як седем милиярди роки, а наша Слункова система ма коло пейц милиярди роки. Праве тото барз добре за виглєдованє, ище кед бизме могли здогонїц ю и вжац материял зоз поверхносци АТЛАСА, було би идеалне. Таки мисиї буду можлїви у шлїдуюцих пейц, або дзешец рокох, бо людзе уж планую напредок активовац одредзени сателити коло Жеми до орбити котри би служели же би виходзели вочи и же би були на тих вигодних орбитох, же би могли швидко дойсц до кометох и то нє лєм тих котри нам приходза зоз медзигвиздового простору, алє и до кометох з нашей Слунковей системи, же би ше материял позберал зоз їх поверхносци, або хвоста комети – оптимистично бешедує Роберт.

Цо шицко мож дознац на таки способ

Могол би дахто повесц же камень лєм камень, и нїч вецей. Но, кажде хто ше занїма зоз виглєдованьом вселени, мац физични обєкт, камень зоз поверхносци комети, як цо єст каменя зоз Марсу котри ше анализує, було би барз значне.

– АТЛАС идентификовани як комета, бо мож видзиц кому, односно главу обєкта и часц котра ше вола хвост. Тиж так, предходни медзигвиздов обєкт, БОРИСОВ, класификовани тиж як комета, а перши обєкт ОУМУАМУА класификовани як астероїд. Понеже шицки цела котри можеме видзиц на основи характеристикох можеме класификовац як астероїд, або комету, найзвичайнєйша прикмета чи будзе мац швицаце ядро, лєбо вельки хвост котри комети знаю формовац. Тото цо було видно, то елементи котри маю и комети зоз нашей Слунковей системи, а АТЛАС ма вецей у себе угльового-диоксиду, цо нам гутори же походзи зоз простору котре богате зоз угльовим диоксидом – гвари вон.

Знїмок медзигвиздовей комети 2 Borisov, направени зоз Кек Обсерваториї на Гавайох

Можлївосци „чераняˮ материялу

Тото цо интересантне то спознанє же єст можлївосц же и зоз нашей Слунковей системи виходза часточки, менши, або векши, до других системох. Наш собешеднїк гвари:

– Цалком можлїве же ше у прешлосци праве так збуло, гоч затераз нє маме нїяки докази, же даяка часточка напущела нашу систему, а то нє значи же ше то нє случело. Досц велька случайносц, окреме у наставаню самей системи, понеже то ситуация дзе ше системи и обєкти збиваю, та ше громада материялу вируци до системи. Тото цо можеме потвердзиц, то же праве сателити котри зме пущели, як наприклад Вояджер 1 и 2 котри були лансировани 1977. року до вселени, мали нащивиц одредзени планети. Прето їх траєктория була коло Нептуна, Урану, Плутона, алє ше тоти сателити предлужую рушац и нє врацаю ше назад до Слунковей системи. Вони виду зоз нєй и нє будземе их вецей детектовац. Кед роздумаме же було потребне коло 40 роки же би тот сателит сцигнул до гранїци Слунковей системи, а вселена огромна, вец нє можеме анї задумац дзе ше тоти сателити можу застановиц.

Рижни знїмки АТЛАСА були детектовани и зробени рижни виглєдованя. З оглядом на тото же було чуц и таки бешеди же АТЛАС дал и звучни сиґнал, замодлєли зме др Джуджара же би нам и тото потолковал:

– То звучни сиґнал, алє нє таки яки ми задумуєме. То нє сиґнал котри гутори о дачиєй комуникациї зоз нами. Комета дава и звучни сиґнал, як цо и кажде цело пуща сиґнали у шицких спектрох. Нїхто нє хаснує штучни сиґнал, а медиї то знаю и так приказац. Шицки сиґнали котри зме могли зняц природни, а нє штучни – толкує др Джуджар.

Значне надпомнуц же ше зоз технолоґийним розвойом у тей обласци приходзи до рижних пренаходкох, котри ше хаснує и у других обласцох живота. Кед було вельке путованє на Мешац, науковци пренашли материял котри одпорни на огень, а вон ше нєшка хаснує як материял зоз котрого ше прави шмати огньогасцом котри одпорни на барз високи температури.

Перши медзигвиздови нащивитель, астероид, 1 Oumuamua. Знїмок зоз европского велького телескопу

Най спомнєме и тото же обєкти котри ше виглєдує доставаю свойо мена по тим хто их одкриє. Так АТЛАС акроним обсерваториї, котра ше фокусує на астероїди котри можу буц потенциялно чкодлїви за Жем, односно, можу направиц даяку чкоду. БОРИСОВ цалком случайно одкрил Борисов котри правел телескоп и, кед го випробовал, пренашол тоту комету. ОУМУАМУА бул перши пренайдзени, алє ше розликує од перших двох по тим же є нє комета, алє ма вецей характеристики астероїда. Нєсцерпено ше чека же би Обсерватория „Вера Рубинˮ у Чилеу почала робиц того року, бо нєпреривно будзе скенирац зоз телескопом нєбо зоз найчувствительнєйшу камеру. Кед почала пробна робота, уж детектовани вецей як два тисячи астероїди котри часц Слунковей системи.

На концу, др Джуджар визначує же, гоч його науково виглєдованє нє ма вязи зоз кометами, заш лєм, тота тема барз цикава, кед роздумуєме яка велька Слункова система, яки вельки простор вселена, же єст милиярди гвизди и планети котри зме ище нє нашли, а питанє чи их найдземе. Прето нє лєм вон, алє и други поставаю свидоми же Слункова система нє єдина.

(Конєц)