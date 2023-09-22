РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера у Руским Керестуре коло 16 годзин вибухли три огнї за седем минути.

По словох керестурских огньогасцох, до Огньогасного дому перше явене же гори шопа у улїци Народного фронту, потим о даскельо минути же вибухнул огень на Медєшу, а потим и над на беґелю зоз правого боку спрам Лалитю.

Домашнї огньогасци такой по явяню рушели гашиц шопу з двома камионами, нєодлуга им до помоци сцигли и огньогасци зоз Кули. Окрем шопи, сушедни обєкти на щесце виратовани од огня, а гашенє тирвало коло штири годзини.

Накадзи огньогасци защицели хижу и други околни обєкти од огня, з єдним камионом рушели на Медєш, дзе були загрожени сушедни поля зоз кукурицу и сою, а у медзичаше явене же гори и над на беґелю, та до помоци сцигла и огньогасна превозка зоз Крущичу. За гашенє огньох на тих двох локацийох потрошене коло 11.000 литри води.

Причина прецо ше шопа запалєла, по словох керестурских огньогасцох, нє цалком утвердзена, док причина огньом на полю и на беґелю найвироятнєйше людски фактор.

Огньогасци з тей нагоди апеловали же би людзе самоинициятивно нє палєли огень на польох понеже пенєжни кари за таки поступки вельки.

Тиж апеловали и же би людзе убудуце, кед чую звук сирени и ротациї, ошлєбодзели простор на калдерми же би огньогасни превозки могли прейсц, як и же би нє були блїзко коло огня, понеже у тим случаю огньогасци нє можу робиц свою роботу и швидко интервеновац.