Трибина о актуалносцох у просвити

КУЛА – Гражданска трибина о просвити прешлей соботи отримана и у Кули, котру орґанизовали одборнїцка ґрупа „Кула наш город” и Нєзависни синдикат просвитних роботнїкох Сербиї, а присутни були просвитаре зоз кулскей, вербаскей и оджацкей општини, и други гражданє.

На трибини госци були проф. др Александар Кавчич и предсидатель Нєзависного синдикату просвитних роботнїкох Сербиї Душан Кокот, координатор того синдикату за спомнути општини Александер Иґнятович, и шеф одборнїцкей ґрупи Златко Остоїч.

Трибина була пошвецена просвитним роботнїком и актуалним збуваньом и виволаньом з хторима ше вони зочую у тим турбулентним периодзе.

Проф. др Кавчич познати науковец и професор наглашел же потребне укладац до просвити як найзначнєйшей часци дружтва. Тиж бешедовал о своєй Фондациї „Алек Квачич”, котра потримала видаванє он лайн як и друкованє безплатних учебнїкох. Як гварел же на жаль лєм 3% школох хаснує його платформу.

Душан Кокот одвитовал на рижни актуални проблеми котри маю просвитни , ароботнїки а обидвоме бешеднїки акцентовали же потребни кореньово пременки и же би ше просвитни роботнїки требали баржей умрежовац.

Бешеди були и о актуалней политичней ситуациї и протестох, репресиї режиму спрам тих цо ше побунєли итд. Визначене тиж и же штири урядово репрезентативни синдикати котри исную, як гварене, нє на боку просвитних роботнїкох, єдино тот синдикат котри и орґанизовал тоту трибину.