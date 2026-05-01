КУЛПИН – У редакциї Сторителеру, стреду 29. априла отримана трибина о поларизациї и улоги медийох у тим проблему. У панел дискусиї участвовали: проєктна менаджерка и виглєдовачка Институту за медиї и розличносц на Заходним Балкану Аня Андюшич, мастер студент Филозофского факултету у Новим Садзе Борис Койчинович, вивершна директорка Гражданских инициятивох Мая Стоянович и комуниколоґиня др Єлена Клеут. Бешеду модеровала заменїца одвичательней редакторки Сторителеру Бранкица Матич.

Трибина отримана як часц и законченє проєкту Хронїка поларизациї – протести хтори водзели сербски студенти хтори запровадзел Медиа Понт (Media Pont) з Нового Саду и Сторителер (Storyteller) зоз Кулпину у рамику Reporting Diversity Network хтори финансує Европска уния прейґ Media Diversity Institute.

През бешеду хтору учашнїки збогацели зоз своїм власним искуством, пришли до даскелїх заключеньох. Єдно з главних то важносц здравого диялоґу за функционованє дружтва и демократиї. Анализовали проблематику системски дисфункционалней медийней системи у Сербиї, хтора тот диялоґ онєможлївює, аж активно роби и процив будованя толеранциї медзи гражданами хтори нє дзеля исти политични становиска. Проблем поларизациї потолковали як пасмови, на тих просторох є длугорочни. Финално, на питанє яке ришенє думаю же би було одвитуюце, назначели же скорей шицкого то пременка режиму, од хторей би почало ришованє и других, пред тим наведзених, проблемох – пише Маша Дринич, студентка на пракси у Медиа Понт.