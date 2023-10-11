Трицец роки роботи Екуменскей гуманитарней орґанизациї у Новим Садзе

НОВИ САД – Вистава „Оцисок добродїйства” – 30 роки иснованя и роботи Екуменскей гуманитарней орґанизациї (ЕГО), отворена 10. октобра у Културней станїци „Барка” на Клиси у Новим Садзе и тирва до 16. октобра.

На вистави документарни фотоґрафиї настали през 30 роки роботи ЕГО, а орґанизаторе источасно сцу упознац гражданох зоз даваньом рижних формох потримовки ранївим ґрупом людзох.

Сцеме през 30 фотоґрафиї, од наставаня ЕГО 1993. року по нєшка, нє лєм указац же цо ЕГО робела у тим периодзе, алє и тото цо важнєйше – з нашим „Оциском добродїйства” послац порученє же за добри дїла вше єст простору и способи же би ше вони витворели. Шицки ми можеме меняц швет на лєпше, виявела з тей нагоди директорка ЕГО Ана Бртка Валент.

Фотоґрафиї поставени хронолоґийно и провадза велї активносци – дистрибуцию гуманитарней помоци домашнїм людзом и вибеженцом, роботу мобилного медицинского тима и гуманитарней апатики, безплатней кухнї, помоц интерно розселєним особом, Ромом, особом з инвалидитетом, старим, людзом хтори потрафени з вилївами, оштрима жимами…

Грекокатолїцка Церква єдна зоз сновательох ЕГО у Новим Садзе, а у нєй активни и нашо грекокатолїки, медзи нїма, члени Скупштини ЕГО о. Юлиян Рац, Дюра Рац и Йоаким Грубеня. На Шветовим молитвеним дню уж велї роки порядно участвую Блажена Хома-Цветкович и Мария Гудак.