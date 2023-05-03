Отримана заєднїцка предконґресна схадзка двох коцурских Месних одборох

КОЦУР – У просторийох Дома култури у Коцуре внєдзелю, 30. априла на 20 годзин отримана заєднїцка схадзка Месного одбору Коцур Рускей матки и Месного одбору Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад.

На схадзки ше шицки заинтересовани упознали зоз найновшима деталями орґанизованя 17. Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох хтори будзе отримани од 17. по 19. авґуст у Новим Садзе, а могли и предложиц делеґатки/делеґатох за два пленарни зашеданя Конґресу.

За делеґатку Конґресу зоз Коцура предложена мср Славица Чельовски, за делеґата проф. др Михайло Фейса, а за делеґатки Форуму младих Шветового конґресу предложени Йована Стрибер и Катарина Фейди.

По словох др Михайла Фейси, пред нами у Войводини, Сербиї, треци раз Конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох швета и, як визначел, то найвекша подїя културно, наукова, педаґоґийна, и шицки пейц комисиї уж формовани пред трома тижнями у Новим Садзе. Помоц и далєй потребна, од орґанизациї до спонзорства, а концепция Конґресу направена.

Як плановане, гвари др Фейса, перши дзень учашнїки препровадза на Фрушкей гори, на єдним польопривредно пчоларским ґаздовстве, за тото задлужени Милан Ґнип. За вечаршу часц першого дня задлужена Валентина Чизмар, а у Културним центру Войводини будзе вистава Влади Нярадия, як и поетски вечар.

Другого и трецого дня буду два пленарни зашеданя дополадня, и по словох др Фейси, може ше приявиц ище хто сце, на початку за пейцминутову дискусию. Пополадню будзе отримана наукова конференция зоз назву Сучасна русинистика нєшка и у будучносци, и як визначел др Фейса, прави ше проєкти котри обєдиня Руснацох у дзешец державох швета – Ческа, Польска, Словацка, Україна, Мадярска, Румуния, Горватска, Сербия, ЗАД и Канада, а роби ше на тим же би ше видало єдну кнїжку писньох карпато-руснацкого-русинского-лемковского.

Пенєжно остал проблем костиранє и змесценє учашнїкох, гварел др Фейса, алє ше наздава же то риши Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, лєбо Покраїнска влада. Окрем того, остал проблем дзе ше отрима заєднїцки културно-уметнїцки вечар, понеже нє може буц отримани у Сербским народним театру, як плановане, пре реновиранє.