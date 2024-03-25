Тройо рецитаторе пласовали ше на Зонску смотру

КРУЩИЧ – Зоз Општинскей смотри смотри „Милан Єкнич“ котра отримана внєдзелю, 24. марца, у Крущичу тройо рецитаторе – Олеґ Катона, Милена Рамач и Александар Планкош пласовали ше на Зонску смотору рецитаторох „Поето народу мойого“ до Бачу.

У наймладшим возросту рецитовали Кристина Рамач, Олеґ Катона и Михела Малацко, у штреднїм возросту Исак Новта и Милена Рамач, а у старшим Александар Планкош, Яна Варґа и Ема Живкович. За смотру их пририхтали фахово руководителє Мирослав Малацко и Оленка Живкович, котрей помагал Александер Планкош..

Селектор смотри бул ґлумец Сербского народного театру у Новим Садзе и професор на Академиї уметносци Предраґ Момчилович, а консултант за руски язик Амалия Ковач зоз Кули.

Госци на смотри були писатель Давид Кецман Дако и кантавтор Иван Лешчешен.

Смотру орґананизвала КПЗ општини Кула, КУД „Крущич“ зоз Крущичу, ОШ „Велько Влахович“ и МЗ Крущич. Покровитель смотри була Општина Кула.