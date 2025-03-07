Трошце индзей, кед же маце цо

Закончує ше помали штварта сесия бойкоту тарґовинских ланцох у Сербиї. Причина бойкоту то лєгко преверлїви и компаративни податки о ценох основних животних намирнїцох и трошительней кошарки у нас, и у реґиону и дальшим иножемстве. За исти пенєж ми можеме купиц обачлїво менєй як цо то можу трошителє у державох дзе и плаци обачлїво векши. Циль бойкоту же би ше вельки тарґовци доволали до розуму – дармо вам полїчки полни а асортиман богати, кед го нїхто нє купує бо є (пре)драги. Место до меґа-ґиґа маркетох, як алтернатива трошительом препоручене куповац у малих, фамелийних предавальньох, на пияцох лєбо директно од продукователя, хто може.

По углядзе на подобни акциї у Словениї и Горватскей, на бойкот тарґовинских ланцох у хтори дїлую у Републики Сербиї концом януара поволало Здруженє трошительох Ефектива, а перши дзень акциї бул пияток, 31. януара. Символични датум, остатнї дзень найдлугшого мешаца кед ше на розуме ма солвентносц гражданства после скоро та цаломешачного швеценя вирских и державних шветох хтори ше по звичаю препровадзую богато и ронтовно. Можебуц з велькей часци праве прето, пре прости факт же велї бутєляри були празни, випатра же ше тот перши дзень окреме удал. По урядових податкох Порцийней управи, у тарґовинох було видате штварцину менєй фискални рахунки як дзень пред тим, а за пиятину менєй як цо их було пияток скорей.

Акция бойкоту у тим тижню була унапрямена на предавальнї з дїловней системи Меркатору – Идеї и Роди. Пред тим, мета цалотижньового цильованого заобиходзеня були Делезово предавальнї – Макси и Шоп&Ґo, док ище скорей, у першей половки фебруара трошителє були поволани на бойкот шицких пейцох тарґовинских ланцох хтори тарґетовани як найпроблематичнєйши кед слово о политики ценох. Попри спомнутих, апеловане же би ше през цали роботни тидзень нє ходзело анї до предавальньох Лидлу, ДИС-у и Универекспорту. Лїстину приоритетох, односно тарґовцох и рядошлїд по хторим ше их будзе бойкотовац, односно свой пенєж трошиц дзешка индзей, прейґ онлайн анкети одредзела сама заинтересована явносц, односно гражданє. По истим моделу, будзе ше одредзовац и дальши цек тей акциї. Сиґнификантне же два першопласовани тарґовински ланци вєдно достали вецей як половку “дислайки”, док остатня лєм за два одсто учашнїкох анкети представя приоритет, та можебуц же ю аж и заобидзе цильовани бойкот.

Чи ше бойкот удал чи нє, погришне питанє, бо то нє шме остац закончена дїя. Же би мал резултат на хасен трошительох/гражданох, муши тирвац та хто витрима длужей. Голєм затераз, випатра же ше удава.

Конкретни податки о ефектох остатнїх цалотижньових акцийох ище нєт, алє єст о контраефектох – место же би зочени з нєзадовольством трошительох спущели цени, дзепоєдни предавальнї аж подрагшели свой асортиман. Чежко вериц же то поробене наупрекосц, окреме же скоро шицки „нашо” тарґовински ланци маю иножемних власнїкох хтори ше нє ровнаю по балканским менталитету, алє по лоґики капиталу и тарґовиска. Скорей же то пробованє надополнїц утрату у обтоку, та кед прейдзе – прейдзе. Медзитим, то индиректно значи же бойкот гамишних тарґовцох заш лєм ма якогошик ефекту. Окреме же коло того концепту виражованя гражданского нєзадовольства, як анї коло векшини других темох од явного интересу и значеня за дружтво, у нашей явносци нєт консензусу. Аж напроцив.