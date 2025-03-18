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Оформени Туристични форум општини Жабель

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 12 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – Туристична орґанизация општини Жабель оформела Туристични форум општини Жабель, цело хторе зазберує шицки релевантни фактори у обласци туризма, з цильом лєпшого умрежованя, унапредзованя туристичного продукту и розвою туристичного понуканя опшштини.

Форум будзе служиц як платформа за сотруднїцство туристичких актерох, институцийох и гражданох, оможлївююци розменьованє идейох и координацию активносцох хтори допринєшу розвою туризма у тим краю.

На першей схадзки форуму бешедовали директор Туристичней орґанизациї општини Жабель Серґей Запорожац и предсидатель општини Урош Раданович.

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