Оформени Туристични форум општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Туристична орґанизация општини Жабель оформела Туристични форум општини Жабель, цело хторе зазберує шицки релевантни фактори у обласци туризма, з цильом лєпшого умрежованя, унапредзованя туристичного продукту и розвою туристичного понуканя опшштини.

Форум будзе служиц як платформа за сотруднїцство туристичких актерох, институцийох и гражданох, оможлївююци розменьованє идейох и координацию активносцох хтори допринєшу розвою туризма у тим краю.

На першей схадзки форуму бешедовали директор Туристичней орґанизациї општини Жабель Серґей Запорожац и предсидатель општини Урош Раданович.