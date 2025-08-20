Турнир у баскету 3 на 3 почнє на нєдзелю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни турнир у баскету 3 на 3 у Руским Керестуре почнє на нєдзелю, 24. авґуста и будзе тирвац по 30. авґуст, а будзе ше бавиц на терену при автобускей станїци.

У екипи найвецей можу буц приявени 5 бавяче, док котизация по екипи виноши 3 тисячи динари.

У зависносци од приявеного числа екипох, заплановане же ше перше будзе бавиц ґрупна фаза а потим и нокаут фаза.

Наградни фонд турнира у баскету 3 на 3 роспоредзени на шлїдуюци способ: побиднїк турнира освої 50 одсто од уплаценей суми, другопласовани освої 30 одсто, док трецепласована екипа освої 20 одсто од уплаценей суми. Тиж будзе награда за найлєпшого бавяча турнира (МВП), як и медалї и погар за першпласовану екипу.

Приявиц екипи и шицки информациї мож достац на число телефона: 065/51-92-192 – Иван Чижмар.

Орґанизатор баскета 3 на 3 у Руским Керестуре РК Русин.