Турнир уходзи до закончуюцей фази

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ноцни турнир у малим фодбалу 3 на 3 у Руским Керестуре уходзи до нокаут фази, дзе после одбавених стретнуцох по ґрупох, нєшка починаю стретнуца 1/8 финала.
Заплановане же би ше стреду 12. авґуста одбавели стретнуца 1/4 финала, штварток 13. авґуста 1/2 финала, док вельке финале заказане на пияток 14. авґуста.
У тижню за нами, одбавени шлїдуюци стретнуца по ґрупох:
Вовторок, 5. авґуст:
Дябли – Байберня Барбериум – 2:10
Зеро бет – Фантазия – 6:4
Ювентус – Луксор – 9:0
Клуб 10 – Колосеум бет – 4:7
Ювентус – Комфорт – 5:0
Стреда, 6. авґуст:
Комфорт – Юарбис – 1:1
Тапетария Мая – Луксор – 10:6
Сладки побиднїки – Керестурска паприґа – 0:7
Стил бай Катя – Фантзия – 6:3
Зеро бет – Стил бай Катя – 5:4
Штварток, 7. авґуст:
Роял Ґранд – Клуб 10 – 4:3
Аутосервис Дудок – Сладки побднїки – 5:0
Янотранс – Фантазия – 3:2
Аутосервис Дудок – Керестурска паприґа – 9:3
Ясике – Зеро Бет – 3:7
Янотранс – Ясике – 4:8
Пияток, 8. авґуст:
Роял Ґранд – Дябли – 0:8
Комфорт – Луксор – 4:3
ОФК Оджак – Сладки побиднїки – 3:1
Ювентус – Юарбис – 5:2
Нєдзеля, 10. авґуст:
Роял Ґранд – Байберня Барбериум – 2:8
Клуб 10 – Дябли – 3:7
Роял Ґранд – Колосеум бет – 5:7
Кичо и сватове – Керестурска паприґа – 4:2
Кичо и сватове – ОФК Оджак – 3:0
Орґанизатор ноцного турнира у малим фодбалу 3 на 3 Янко и Иван.