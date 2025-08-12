Турнир уходзи до закончуюцей фази

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ноцни турнир у малим фодбалу 3 на 3 у Руским Керестуре уходзи до нокаут фази, дзе после одбавених стретнуцох по ґрупох, нєшка починаю стретнуца 1/8 финала.

Заплановане же би ше стреду 12. авґуста одбавели стретнуца 1/4 финала, штварток 13. авґуста 1/2 финала, док вельке финале заказане на пияток 14. авґуста.

У тижню за нами, одбавени шлїдуюци стретнуца по ґрупох:

Вовторок, 5. авґуст:

Дябли – Байберня Барбериум – 2:10

Зеро бет – Фантазия – 6:4

Ювентус – Луксор – 9:0

Клуб 10 – Колосеум бет – 4:7

Ювентус – Комфорт – 5:0

Стреда, 6. авґуст:

Комфорт – Юарбис – 1:1

Тапетария Мая – Луксор – 10:6

Сладки побиднїки – Керестурска паприґа – 0:7

Стил бай Катя – Фантзия – 6:3

Зеро бет – Стил бай Катя – 5:4

Штварток, 7. авґуст:

Роял Ґранд – Клуб 10 – 4:3

Аутосервис Дудок – Сладки побднїки – 5:0

Янотранс – Фантазия – 3:2

Аутосервис Дудок – Керестурска паприґа – 9:3

Ясике – Зеро Бет – 3:7

Янотранс – Ясике – 4:8

Пияток, 8. авґуст:

Роял Ґранд – Дябли – 0:8

Комфорт – Луксор – 4:3

ОФК Оджак – Сладки побиднїки – 3:1

Ювентус – Юарбис – 5:2

Нєдзеля, 10. авґуст:

Роял Ґранд – Байберня Барбериум – 2:8

Клуб 10 – Дябли – 3:7

Роял Ґранд – Колосеум бет – 5:7

Кичо и сватове – Керестурска паприґа – 4:2

Кичо и сватове – ОФК Оджак – 3:0

Орґанизатор ноцного турнира у малим фодбалу 3 на 3 Янко и Иван.